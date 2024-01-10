شكرا لقرائتكم خبر عن زد يقترب من ضم رشيد أحمد مهاجم سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي زد إف سي من التعاقد مع المهاجم النيجيري رشيد أحمد لاعب سيراميكا، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد الاتفاق مع اللاعب وناديه على كافة التفاصيل.

وشارك رشيد في 4 مباريات مع سيراميكا منذ بداية الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع خلالها، وقضى الموسم الماضي معارا للداخلية.

ولعب رشيد مع الداخلية 24 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 3، وانضم لسيراميكا كليوباترا في 2022 قادما من مصر للمقاصة.

وفاز طلائع الجيش على نظيره زد بهدف نظيف سجله يسرى وحيد في الدقيقة 71 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.

وبدأ زد المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: علي جمال ومحمد سمير، وفهد أبوالفتوح ومصطفى كاجو، خط الوسط: مصطفى ميسي ومحمد علي، وعبدالله مجدي وأحمد سيد عبدالغني،خط الهجوم: مصطفى زيكو وشادي حسين.