شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 9 / 1 / 2024 العديد من الاحداث الرياضية الهامة في مقدمتها سفر المنتخب الوطني الي كوت ديفوار لخوض بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها السبت المقبل.

راحة سلبية للاعبى المصرى غداً قبل الاستعداد للبنك الأهلى فى كاس الرابطة

قرر علي ماهر المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للنسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة والتي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق المقاولون العرب والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف لعمرو موسى.

اتحاد الكرة يعلن عن الصورة الرسمية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الصورة الرسمية للمنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار.

فوز الأهلى والزمالك والاتحاد فى ثانى جولات المرحلة الثانية من دورى رجال الطائرة

أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء ، لقاءات قوية فى ثانى مواجهات الدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024.

الجمباز يعلن تفاصيل استضافة كأس العالم في مؤتمر صحفي 19 يناير

يعقد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين مؤتمرًا صحفيا يوم الجمعة الموافق 19 يناير الجاري، بأحد فنادق القاهرة الكبرى للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر كأس العالم القاهرة 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير المقبل.

تأكيدا لليوم السابع..هنريد رودل مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لكرة السلة

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة على التعاقد مع الألماني هنريك رودل لتولي مهمة المدير الفني الفني لمنتخب مصر.

وفتح عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات خطوط اتصال خلال الأيام الماضية مع هنريك رودل المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا من أجل قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة وأنهى معه كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

18 لاعبا فى قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

المصرى يفوز على المقاولون بهدف نظيف بكأس الرابطة

فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف سجله عمرو موسى في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الرابطة.

الإسماعيلي يهزم منية سمنود برباعية وديا استعدادا لسيراميكا بكأس الرابطة

حقق فريق الإسماعيلى فوزا كبيرا على فريق منية سمنود بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل أهداف الإسماعيلي في المباراة كل من محمد زيدان ومحمد دسوقي "ركلة جزاء" ومروان حمدي وعمرو السعيد.

بيراميدز يقطع إعارة محمود صابر لـ زد ويحسم وجهته فى الأيام المقبلة

أخطر مسئولى نادى بيراميدز، نظرائهم فى زد، بقطع إعارة محمود صابر لاعب الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وعدم استكمال الموسم وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وكشف مصدر مسئول فى نادى بيراميدز، إنه تم قطع إعارة محمود صابر لنادى زد، على أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية لبيراميدز خلال الأيام المقبلة.

وصول منتخب رواندا إلى القاهرة إستعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا لليد

وصل منتخب رواندا إلى مقر الإقامة بالقاهرة للمشاركة فى منافسات بطولة كاس الأمم الافريقية فى نسختها ال 26 للرجال لكرة اليد و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 الى 27 يناير 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس.

طلائع الجيش يفوز على زد بهدف نظيف فى كأس الرابطة

فاز طلائع الجيش على نظيره زد بهدف نظيف سجله يسرى وحيد في الدقيقة 71 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.

محمد هانى من على متن طائرة كوت ديفوار: توكلنا على الله

نشر محمد هانى نجم المنتخب الوطنى صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "×" رفقة زملائه من داخل الطائرة المتوجهة إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، معلقاً عليها :" توكلنا على الله".

المحلة ينجو من الهزيمة.. وفوز طنطا وتعادلين في مباريات دوري المحترفين

أقيمت اليوم الثلاثاء 4 مباريات قوية ضمن مباريات الجولة ال 16 لدورى المحترفين ، حيث التقي السكة الحديد مع مكادي وابو قير للاسمدة مع دكرنس وطنطا مع القناة بروكسي مع غزل المحلة.

بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار.. صور

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة، للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 13 يناير الجارى .

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، تدريبه الأخير صباح اليوم باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري .