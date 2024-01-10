بطولة إنكلترا: ضربة جديدة لليفربول بإصابة أرنولد

الرياص - اسماء السيد - لندن: تعرّض ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الى ضربةٍ قويّة بإصابة مدافعه الدولي ترنت ألكسندر أرنولد في ركبته ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدّة.

وأعلن الهولندي بيب ليندرس، مساعد المدرب الألماني للنادي يورغن كلوب، لوسائل إعلام عشيّة مواجهة فولهام الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، أن أرنولد أصيب خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على مضيفه أرسنال 2 0 في الدور الخامس لمسابقة كأس إنكلترا الأحد.

وأكمل أرنولد (25 عاماً) المباراة حتّى نهايتها رغم إصابته لكنه سيغيب لفترةٍ عن الـ"ريدز".

ويمثل غياب الظهير الأيمن المؤثر انتكاسة كبيرة لليفربول متصدر الدوري والذي ينافس أيضًا على ألقاب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والكأسين المحليين (الاتحاد والرابطة).

وجاءت الإصابة في الوقت الذي يفتقد فيه كلوب خدمات المجري دومينيك سوبوسلاي والاسكتلندي أندرو روبرستون واليوناني كوستاس تسيميكاس بسبب الإصابة، الى جانب اثنين من أهم لاعبيه المصري محمد صلاح والياباني واتارو إندو بسبب مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس الأمم الإفريقية وكأس آسيا (بين 12 الشهر الحالي حتّى 13 شباط/فبراير).

وقال ليندرس "أوّلاً وقبل كل شيء، هناك بعض الأخبار غير الجيّدة، ترنت أصيب بتمدّد في ركبته في المباراة الماضية"، مضيفا "سيحتاج إلى وقتٍ للتعافي. لقد خضع لفحص وسيغيب لبضعة أسابيع، ولذلك دعونا نرى بعد ذلك".

وتابع "سيحصل على بعض الراحة ومن بعدها نأمل أن يعود إلى مستواه".

وسيغيب ألكسندر أرنولد أيضا مواجهة بورنموث الأحد المقبل في المرحلة 21 من الدوري، وفولهام في 24 كانون الثاني/يناير الحالي في إياب نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة.

وسيلعب ليفربول مع نوريتش سيتي من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) أو نوريتش سيتي من المستوى الثالث (ليغ 1) في الدور الرابع من كأس إنكلترا في 27 كانون الثاني/يناير، قبل لقاء تشلسي في 31 منه في المرحلة 22 من الدوري.

وأردف ليندرس قائلا "إنها ضربة كبيرة لأنه أحد أهم لاعبينا. حتّى في الفترات السيئة كان هو اللاعب الذي يصنع الفارق".

وأوضح "لأن هذا الرجل كان حاسماً في جميع المباريات وهو من يصنع (الفرص) لنا باستمرار من العمق ويمنح الفريق مرونة عاليّة".

وختم "سنفتقده حقّاً. علينا إيجاد ديناميكيات جديدة بدونه لأنه جعل طريقة لعبنا مرنة، لكن نأمل أنه (الغياب) لثلاثة أسابيع".

وسجل ألكسندر أرنولد هدفين وساهم بثماني تمريرات حاسمة حتى الآن هذا الموسم.