مشكلة مالية تهدد انتقال لاعب الزمالك إلى البنك الاهلي

تهدد أزمة جديدة صفقة انتقال نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى البنك الاهلي في الميركاتو الشتوي الجاري.

يسعى البنك الاهلي للحصول على خدمات ناصر منسي مهاجم الزمالك في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

آشارت تقارير صحفية سابقة إلى وجود صفقة تبادلية بين الزمالك والبنك الاهلي في يناير الجاري.

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قال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامج “+90”: “هناك خلاف بين ناديي الزمالك والبنك الأهلي، بشأن انتقال ناصر منسي مقابل عودة أسامه فيصل للقلعة البيضاء، بالإضافة إلى مقابل مادي.”

وأضاف: “البنك الاهلي كان لديه مرونه في دفع 15 مليون جنيه وأسامه فيصل للحصول على خدمات منسي، ولكن الزمالك طلب الحصول على 20 مليون جنيه وهو ما أوقف الصفقة”.

يسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة في الميركاتو الشتوي الجاري حال حل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق الكروي الأول.