الامارات | المهرة «الرشا» تحرز كأس «الوثبة» في فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت المهرة «الرشا» للوسمية للسباقات، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة غوليوم غودغاي، أول من أمس، بالسباق الأول لكأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة، في انطلاقة النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في أوروبا.

وأقيم السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، بمشاركة 8 خيول في سن 4 سنوات فما فوق، على مضمار باو الفرنسي، والبالغة جوائزه 17 ألف يورو. ويأتي تنظيم سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز» بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع أبناء الإمارات والدول الأوروبية على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة.

وتفوقت «الرشا» بفارق طول عن المهرة «فريدا» بقيادة ماثياس لورين، وجاءت ثالثة «رايسك توت» بقيادة ماكسيم فولون، وسجلت البطلة المنحدرة من نسل «مهب»، 2:13:60 دقيقة.