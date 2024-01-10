شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز المثلوثى للمشاركة فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الجهاز الطبي للفريق الاول بنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، جهود مكثفة، لسرعة تجهيز حمزة المثلوثى خلال الفترة المقبلة، حيث يعانى اللاعب من إجهاد فى عضلة السمانة.

ويخضع المثلوثي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض المثلوثى تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، وأدى المثلوثي برنامجاً تأهيلياً خاصاً على هامش مباراة الزمالك الودية أمام كسكادا.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر لخوض دورتين وديتين في الإمارات خلال شهر يناير الجاري.