موعد مباراة ليفربول وفولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي ليفربول بنظيره فولهام، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في كأس الرابطة

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على ملعبه «الأنفليد» ضيفه فريق فولهام، في كأس الرابطة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول وفولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت هي القنوات الناقلة مباراة ليفربول ضد فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة 2023 /2024.

وتأهل ليفربول لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد تحقيق انتصارا كبيرا على نظيره وست هام يونايتد، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي.