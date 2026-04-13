ليفربول ضد باريس سان جيرمان | موعد المباراة والقنوات الناقلة وآخر أخبار الفريقين

يفتح ملعب “أنفيلد” أبوابه لاستقبال واحدة من أكثر الملاحم الكروية إثارة هذا الموسم، حيث يصطدم ليفربول الإنجليزي بضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2026. مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يبحث فيها “الريدز” عن استحضار روح الريمونتادا التاريخية، بينما يطمح العملاق الباريسي لتأكيد تفوقه والعبور إلى المربع الذهبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

الحدث تفاصيل المواجهة المباراة ليفربول × باريس سان جيرمان المناسبة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 التاريخ الثلاثاء، 14 أبريل 2026 الملعب أنفيلد (ليفربول) القناة الناقلة beIN SPORTS 1 HD المعلق عامر الخوذيري

توقيت انطلاق المباراة

ستنطلق صافرة البداية في تمام الأوقات التالية:

10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

08:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

حسابات التأهل: بين “الريمونتادا” وتأكيد التفوق

ليفربول: البحث عن “سحر أنفيلد”

يدخل رفاق النجم المصري محمد صلاح اللقاء تحت ضغط كبير بعد التعثر ذهاباً في باريس بنتيجة (0-2). يحتاج ليفربول للفوز بفارق 3 أهداف لضمان التأهل المباشر، متسلحين بجماهيرهم الصاخبة التي لطالما كانت اللاعب رقم 12 في قلب الطاولة على كبار أوروبا في الليالي التاريخية.

على الجانب الآخر، يدخل النادي الباريسي المواجهة بأفضلية مريحة نسبياً بفضل هدفي الذهاب، مما يمنحه مرونة تكتيكية كبيرة تحت قيادة لويس إنريكي. باريس يعلم أن هدفاً واحداً في الأنفيلد قد ينهي أحلام أصحاب الأرض مبكراً، معتمداً على سرعات خفيشا كفاراتسخيليا وحيوية خط وسطه.