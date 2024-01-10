هل يوجد تأمين خاص لصلاح في كوت ديفوار؟ السفير المصري يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف شريف سيف السفير المصري في كوت ديفوار، حقيقة وجود تأمين خاص لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال السفير المصري في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الشمس": "لا يوجد له تأمين خاص لمحمد صلاح خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية هو نجم كبير جدا وسوف يتواجد وسط نجوم آخرين في المنتخبات الأخرى".

أضاف: "هناك عدد كبير للغاية من المرشحين في البطولة في كل المنتخبات لذلك لا يوجد شيئ خاص ولكن تنسيق فقط مع الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص تأمين البعثة ككل".

وأوضح سفير مصر في كوت ديفوار: "محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لاعب كبير للغاية والجميع سعيد بقدومه وسوف يحظى بأهمية إعلامية كبرى".