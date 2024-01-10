موعد حفل جلوب سوكر لجوائز الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد تامر الصراف ممثل جائزة جلوب سوكر أن حفل جوائز جلوب سوكر سيقام في الإمارات يوم 19 يناير ويضم كوكبة من النجوم العالميين ولاعبين من مانشستر سيتي.



وتابع في تصريحات تلفزيونية، أن تواجد محمد صلاح نجم ليفربول وحضوره الحفل سيكون صعبا في ظل تواجده مع منتخب مصر في فترة كأس الأمم.

وواصل الفوز بالجوائز سيكون مناصفة بالتصويت ولجنة الحكام التي تضم خبراء أبرزهم فابيو كابيلو.

جلوب سوكر



الأهلي هو المرشح الأبرز

وأضاف أن الأهلي هو النادي العربي الوحيد الذي حصل على لقب قاري خلال 2023 وبالتالي النادي الأهلي هو المرشح الأبرز والأقوى لحصد جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط و الأهلي ينافس مانشستر سيتي أيضا على حصد جائزة أفضل ناد في العالم ولكن بالطبع المان سيتي الأقرب.

