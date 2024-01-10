"لست لاعبا ولكن مدربا".. جيرارد بيكيه يعود لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن مدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه دخول مجال التدريب، عقب عامين من اعتزاله اللعب وبالتحديد في نوفمبر 2022.

وكتب بيكيه على حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "بعد التفكير مليا قررت العودة إلى كرة القدم، هذه المرة لست لاعبا ولكن مدربا، سأعلن مزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع".

ولعب بيكيه 666 مباراة مع جميع الأندية، 615 مع برشلونة، 28 مع مانشستر يونايتد، 23 مع ريال سرقسطة.

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