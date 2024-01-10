بديل نيمار.. الهلال يستهدف ضم صفقة برتغالية

يستهدف نادي الهلال السعودي التعاقد مع صفقة برتغالية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، لتعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق.

ويغيب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف الهلال السعودي بسبب الإصابة، وخضوعه لعملية الرباط الصليبي.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع البرتغالي رافا سيلفا، جناح نادي بنفيكا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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ووفقًا لموقع “Onefootball”، فإن بعض أندية الدوري السعودي والدوري الإنجليزي تستهدف التعاقد مع رافا سيلفا خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن رافا سيلفا يجري حاليًا مفاوضات مع ناديه بعد دخوله الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ.

وانضم رافا سيلفا صاحب الـ30 عاما، إلى نادي بنفيكا عام 2016، قادمًا من سبورتنج براجا.

ويشارك سيلفا مع منتخب البرتغال منذ 2014، فيما تبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.