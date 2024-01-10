ليفربول يعلن عن أول الراحلين في الميركاتو الشتوي رسميًا

أعلن نادي ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري عن أول اللاعبين الراحلين من صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأصدر نادي ليفربول بيانًا في الساعات الماضية يعلن من خلاله انتقال جناح الفريق الأول، فابيو كارفاليو، على سبيل الإعارة إلى هال سيتي.

ومن المقرر أن يستمر البرتغالي الشاب في هال سيتي حتى نهاية الموسم الحالي، بعد قطع إعارته من لايبزيج في الدوري الألماني.

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وانضم كارفيالو إلى صفوف نادي ليفربول من فولهام في صيف عام 2022 وشارك في 21 مباراة مع الفريق الأول وسجل 3 أهداف.

ولعب النجم البرتغالي مع ناديه الألماني السابق في 15 مباراة ولكن لعدد قليل من الدقائق بإجمالي 360 دقيقة فقط بجميع البطولات، وهو السبب الذي جعل الريدز يقطع إعارته في يناير.

ويعاني ليفربول في الفترة الحالية بعدد من الغيابات يأتي على رأسها الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.