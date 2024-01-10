على غرار الأندية الأوروبية.. عمر عادل يضع برنامج غذائي للزمالك قبل معسكر الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لخوض معسكر خارجي في الإمارات، خلال الفترة المقبلة، استغلالا لفترة التوقف الحالية، لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويعمل الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، على إعداد اللاعبين بالشكل المناسب للمرحلة المقبلة، سواء من النواحي البدنية أو الفنية.

وعلم موقع الخليج 365، أن الزمالك، استعان بطبيب الأغذية عمر عادل، على غرار الأندية الأوروبية، للتنظيم أمور اللاعبين، وبدأ بالفعل عمله مع الفريق خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر، أن عمر عادل، يقوم بمهام كبيرة حاليا، وسوف يعد اللاعبين للوزن المثالي، في معسكر الفريق المقبل بدولة الإمارات.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لنادي الزمالك يستعد للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري، وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير .