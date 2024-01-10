بينهم صلاح.. الغيابات تضرب ليفربول قبل مباراة فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

تضرب الغيابات صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح قبل مباراة فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وسيلاقي فريق ليفربول نظيره فولهام مساء اليوم على ملعب أنفيلد رود، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويفقد فريق ليفربول عدد من اللاعبين في مباراة اليوم أمام فولهام وعلى رأسهم محمد صلاح نجم منتخب مصر.

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غيابات ليفربول في مباراة فولهام

يغيب عن مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية كل من:

محمد صلاح بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيغيب عن ليفربول أيضًا الثنائي ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون، ظهيري الفريق بسبب تعرضهما للإصابة.

كما يفتقد الريدز في مباراة الغد الياباني واتارو إندو لاعب الوسط، لتواجده في قائمة منتخب بلاده التي ستخوض منافسات كأس آسيا 2023.

ويغيب عن صفوف الريدز بين دوك للإصابة في الركبة، وتياجو ألكانتارا بسبب إصابة في الفخذ.

وسيغيب كوستاس تسيميكاس بسبب إصابة في عظمة الترقوة، وجويل ماتيب بسبب الإصابة بالرباط الصليبي ، وستيفان بايتيتش بسبب إصابة خلف ركبة القدم.