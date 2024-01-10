اخبار الرياضه

بينهم صلاح.. الغيابات تضرب ليفربول قبل مباراة فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

0 نشر
0 تبليغ

محمد صلاح - ليفربول ونيوكاسل يونايتد

محمد صلاح - ونيوكاسل يونايتد

تضرب الغيابات صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح قبل مباراة فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وسيلاقي فريق ليفربول نظيره فولهام مساء اليوم على ملعب أنفيلد رود، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويفقد فريق ليفربول عدد من اللاعبين في مباراة اليوم أمام فولهام وعلى رأسهم محمد صلاح نجم منتخب مصر.

اقرأ أيضا.. ليفربول يعلن عن أول الراحلين في الميركاتو الشتوي رسميًا

غيابات ليفربول في مباراة فولهام

يغيب عن مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية كل من:

محمد صلاح بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيغيب عن ليفربول أيضًا الثنائي ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون، ظهيري الفريق بسبب تعرضهما للإصابة.

كما يفتقد الريدز في مباراة الغد الياباني واتارو إندو لاعب الوسط، لتواجده في قائمة منتخب بلاده التي ستخوض منافسات كأس آسيا 2023.

ويغيب عن صفوف الريدز بين دوك للإصابة في الركبة، وتياجو ألكانتارا بسبب إصابة في الفخذ.

وسيغيب كوستاس تسيميكاس بسبب إصابة في عظمة الترقوة، وجويل ماتيب بسبب الإصابة بالرباط الصليبي ، وستيفان بايتيتش بسبب إصابة خلف ركبة القدم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا