الزمالك يكتسح عثماثون طنطا 8\0 وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

سجل أهداف الزمالك كل من عمر جابر وناصر منسي وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا ثلاثة أهداف "هاتريك".

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من كل من معاذ علاء وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال بتشكيل مختلف، وشارك كل من محمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد زكي وحاتم سكر ومصطفى شكري ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد "دونجا" وسيد عبدالله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا.