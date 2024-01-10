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صفقتان من الدوري الإنجليزي علي رادار بوروسيا دورتموند

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ياسر رشاد - القاهرة - بات نادي بوروسيا دورتموند الألماني علي أعتاب الإعلان عن أول صفقتين في موسم الانتقالات الشتوي الجاري قادمتان من .

حيث أكد الصحفي فلوريان بليتنبيرج أن جادون سانشو سيعود لصفوف بروسيا دورتموند قادمًا من مانشستر يونايتد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، والصقة تمت بشكل نهائي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

 

كما شدد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أيضًا أن الاتفاق تم بين جميع الأطراف يتبقى فقط الرتوش الأخير مؤكدًا أن العقد لا يوجد به بند شراء إلزامي كما كان متوقعًا.

 

وذكر الصحفي بين جاكوبس أن دورتموند ينهي التفاصل الأخيرة في عملية التعاقد مع إيان ماتسين لاعب الإنجليزي أيضًا بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم بدون خيار شراء.ثنائي من الدروي الإنجليزي علي رادار ب

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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