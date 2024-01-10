صلاح و9 آخرين في صدارة صدمات كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى ليفربول ضربة أخرى، بعد إعلان الفريق إصابة ترينت ألكسندر أرنولد، وغيابه رسميًا عن مباراة فولهام.

وسيلاقي ليفربول نظيره فولهام الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأوضح ليفربول عبر موقعه الرسمي، إصابة أرنولد في الركبة.

وقال بيبين ليندرز، المدرب المساعد بالجهاز الفني في ليفربول: "أرنولد يعاني من تمزق بسيط في الرباط الجانبي لركبته.. لقد خضع لفحص، وسيغيب بضعة أسابيع".

وتلقى يوجن كلوب المدير الفني للفريق العديد من الضربات بسبب غيابات الكثير من اللاعبين، سواء بسبب الإصابة أو بسبب الانضمام للمنتخب.

ويأتي في مقدمة الغيابات محمد صلاح، نجم الفريق، المنضم للمنتخي المصري للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وتقام كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين 13 فبراير، إلى 11 يناير.

وبنفس الطريقة يغيب إندو لاعب المنتخب الياباني، للمشاركة في كأس أمم آسيا.

بن دوك

من المقرر أن يغيب المهاجم الشاب لفترة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء تمثيله لفريق الريدز تحت 21 عامًا.

ألكانتارا وبايتيتش

تم تهميش تياجو منذ أن احتاج لعملية جراحية بسبب مشكلة في الفخذ أدت إلى استبعاده من الأسابيع الأخيرة من موسم 2022-23، ولا يزال غير متاح للاختيار.

كما غاب بايتيتش عن غالبية الموسم الحالي.

جويل ماتيب

تعرض قلب الدفاع لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال الشوط الثاني من فوز ليفربول على فولهام في 3 ديسمبر.

وخضع ماتيب بعد ذلك لعملية جراحية ناجحة وسيواصل إعادة تأهيله في مركز تدريب أكسا، دون تحديد جدول زمني للتعافي.

آندي روبرتسون

خضع الظهير الأيسر لعملية جراحية في الكتف الذي أصيب به أثناء لعبه مع اسكتلندا في أكتوبر الماضي.

دومينيك سوبوسلاي

تم استبدال صاحب الرقم 8 في منتصف الشوط الثاني من الفوز على نيوكاسل يونايتد بسبب إصابة في أوتار الركبة.

كوستاس تسيميكاس

سيغيب تسيميكاس عن الملاعب بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري على ملعب آنفيلد.