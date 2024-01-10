ملك الأهداف والأسيستات.. فيتوريا يرفع شعار ممنوع استبدال صلاح في المنتخب (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - ربما كانت الجماهير المصرية تنتظر إراحة محمد صلاح في الشوط الثاني أمام تنزانيا ومنح الفرصة للاعب آخر قبل بطولة أمم أفريقيا 2023 ولكن يبدو أن فيتوريا كان له رأيًا آخر.

ويستعد منتخب مصر لبدء مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

ويخوض منتخب الفراعنة منافسات كان 2023 ضمن المجموعة الثانية والتي تضم غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وكان منتخبنا الوطني أنهى استعداداته بفوز ودي على تنزانيا يوم الأحد الماضي بنتيجة 2-0.

وشهد تشكيل مصر أمام تنزانيا بعض التغييرات مثل الدفع بالحارس محمد صبحي ومشاركة أحمد فتوح أساسيا.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق محمود تريزيجيه بتمريرة رائعة من صلاح والذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وتوقع الكثير أنه سيتم إراحة صلاح فيما تبقى من اللقاء ومنح الفرصة للاعب مثل مصطفى فتحي، بالإضافة إلى الاعتماد أكثر على أحمد سيد زيزو في الجناح الأيمن.

واستمر صلاح حتى نهاية المباراة الودية ضد تنزانيا.

وبالنظر إلى مباريات محمد صلاح تحت قيادة روي فيتوريا، سنجد أن المدرب البرتغالي لا يُخرجه من الملعب إلا في أضيق الحدود سواء في المواجهات الودية أو الرسمية.

وخاض نجم ليفربول 11 مباراة تحت قيادة فيتوريا، لم يتم استبداله سوى في مواجهتين (الأولى أمام بلجيكا وخرج في الدقيقة 88، والثانية أمام مالاوي وترك الملعب في الدقيقة 75).

ويعد صلاح كعادته هو النجم الأول لمنتخب مصر لقدرته على صناعة الفارق سواء بالتسجيل أو الصناعة وهو ما يجعله في الملعب دائمًا.

والدليل على ذلك أن صلاح سجل 9 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة تحت قيادة روي فيتوريا حتى الآن.