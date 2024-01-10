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الامارات | برشلونة يتراجع عن ضم لاعب وسط بسبب "القيمة المالية"

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن يتراجع عن ضم لاعب وسط بسبب "القيمة المالية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر موقع "فووتبل إسبانيا أن نادي برشلونة صرف النظر عن التعاقد مع افضل لاعب وسط في هذا الموسم، قائد فريق جيرونا ألكس غارسيا، وذلك بسبب ارتفاع القيمة المالية للصفقة.

وكان برشلونة يراهن على ضم غارسيا من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده، وكان الاعتقاد أن القيمة تناهز 12 مليون يورو، لكن تبين للنادي أن القيمة الحقيقية للشرط الجزائي تصل إلى 20 مليون يورو، ما جعل النادي غير قادر على تحمل هذه القيمة في الوقت الراهن، إلى جانب ما سيدفع من مكافأة عقد، وراتب للاعب نفسه.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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