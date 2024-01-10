الامارات | برشلونة يتراجع عن ضم لاعب وسط بسبب "القيمة المالية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر موقع "فووتبل إسبانيا أن نادي برشلونة صرف النظر عن التعاقد مع افضل لاعب وسط في الدوري الإسباني هذا الموسم، قائد فريق جيرونا ألكس غارسيا، وذلك بسبب ارتفاع القيمة المالية للصفقة.

وكان برشلونة يراهن على ضم غارسيا من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده، وكان الاعتقاد أن القيمة تناهز 12 مليون يورو، لكن تبين للنادي أن القيمة الحقيقية للشرط الجزائي تصل إلى 20 مليون يورو، ما جعل النادي غير قادر على تحمل هذه القيمة في الوقت الراهن، إلى جانب ما سيدفع من مكافأة عقد، وراتب للاعب نفسه.