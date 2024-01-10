7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 10 / 1 / 2024 العديد من الاحداث الرياضية الهامة في مقدمتها، طلب الزمالك عودة لاعبيه المعارين

رغم إنهاء الاتفاق بين الأهلي وموردن فيوتشر على غالبية الشروط بشأن إبرام صفقة تبادلية بموجبها ينضم عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء نظير انضمام ثلاثي شباب الأهلي أحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان ومحمد عبد الله إلى فيوتشر في الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن الصفقة لم تتم حتى الآن. الزمالك يطلب عودة معاريه من البنك الأهلى والجونة وسموحة وبلدية المحلة يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب استعادة لاعبى الفريق المعارين لأندية أخرى، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تألقهم مع الأندية التي يلعبون لها في الفترة الجارية. الأهلى يعزى محسن صالح رئيس لجنة التخطيط فى وفاة شقيقه نعى مسئولو النادى الأهلى، شقيق محسن صالح نجم الفريق الأسبق، ورئيس لحنة التخطيط بالأهلى، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى عبر الفيس بوك: "الأهلي يتقدم بخالص التعازي للكابتن محسن صالح في وفاة شقيقه". الأهلى يناقش عروض المعسكر الخارجى مع كولر بعد عودته من سويسرا يناقش مارسيل كولر المدير الفن للأهلي مع إدارة الكرة بالقلعة الحمراء العروض المقدمة لإقامة معسكر خارجي للأهلي خلال فترة التوقف الدولي الحالية في أحد الدول العربية، في ظل رغبة المدرب السويسري في إقامة معسكر خارجي للفريق بسبب طول فترة الراحة قبل عودة المنافسات في شهر فبراير المقبل.

ساعات قليلة وتنتهى أزمة إيقاف القيد بنادى الزمالك، بعد أن قطع مسئولو الزمالك شوطا كبيرا في ملف رفع الإيقاف، حيث نجح مسئولو النادى فى حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة، وسداد جزء من مستحقات مساعدى فيريرا المدير الفني السابق للفريق، على أن يتم جدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر، كما تم الاتفاق على تسوية حق رعاية سامسون لنادي ليون النيجيرى.

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن حقيقة انتقال رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز إلى النادى الأهلى بعد انتهاء عقده مع الفريق السماوى.

يخضع الدنماركى من أصل فلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى الجديد للكشف الطبى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة اليوم الأربعاء، تمهيدا لإتمام التعاقد معه بشكل رسمى، عقب إنهاء المفاوضات مع ناديه سيريس السويدى بشكل نهائى على كل التفاصيل المالية والتعاقدية.

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