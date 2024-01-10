الدفاع عن ألفيس على حساب نيمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «mediotiempo» الإسباني أن نجم الهلال، البرازيلي نيمار جونيور، ساعد مواطنه داني ألفيس، بالمال في ظل الأزمة التي يعيشها حاليا، إذ يواجه عقوبة محتملة بالسجن الاحتياطي في برشلونة لـ10 أعوام، بعد اتهامه بالاعتداء على سيدة، منذ يناير العام الماضي.

وأوضح التقرير أن ألفيس طلب من رفيقه السابق، في برشلونة وباريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، المساعدة في القضايا القانونية والمالية التي يواجهها، قبل بدء الإجراءات القانونية ضد اللاعب البرازيلي.

وأشار الموقع إلى أن نجم الهلال قام بتحويل أموال للدفاع عن ألفيس، واستخدمت هذه الأموال لتسوية تعويضات بقيمة 150 ألف يورو، وقد يسهم هذا المبلغ في تخفيف عقوبة السجن المحتملة للاعب البرازيلي، إذا تم التوصل إلى حكم بالإدانة.

وعمد ألفيس إلى تعيين جوستافو سيستو، أحد كبار الممثلين القانونيين لشركات والد نيمار، محاميا له، كما قام بإزالة دينورا سانتانا (زوجته السابقة) من إدارة أصوله.

وسيواجه ألفيس (40 عاما) خلال الفترة من 5 ــ 7 فبراير 2024 المحاكمة في برشلونة بتهمة الاعتداء الجنسي، علما بأنه محتجز حاليا دون أن يحق له الإفراج بكفالة منذ يناير 2023، عندما ألقي القبض عليه للاشتباه في اعتدائه جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، وذلك في ملهى ساتون الليلي بمدينة برشلونة الإسبانية.