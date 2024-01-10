ميندي يضيف الهدف الثاني لريال مدريد ويقلب الطاولة على أتلتيكو

ياسر رشاد - القاهرة - أضاف النجم فيرلاند ميندي الهدف الثاني لفريق ريال مدريد ونجح في قلب الطاولة على أتلتيكو مدريد في المباراة الجارية الآن بين الفريقين على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 29 بقدم النجم فيرلاند ميندي من صناعة النجم داني كارفخال، لتصبح النتيجة 2-1 للفريق الملكي ويقلب المباراة بعدما كان متأخرًا بهدف في بداية اللقاء.

وجاء هدف التقدم لأتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب ماريو هيرموسو من رأسية رائعة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم تمكن الريال من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 20 من رأسية المدافع الألماني روديجر،

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيبا

الدفاع: ميندي – ناتشو – روديجير – كارفاخال

الوسط: تشواميني – مودريتش – فالفيردي – بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس – رودريجو

بينما بدأ أتلتيكو مدريد لالمباراة بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، جوزيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، صامويل لينو

الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، ساؤول نيجويز

الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان

المباراة منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي و رؤوف خليف.