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ريال مدريد يسجل التعادل في أتلتيكو برأسية روديجر

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ياسر رشاد - القاهرة - سجل هدف التعادل في شباك أتلتيكو مدريد بالمباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودي في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 20 من رأسية المدافع الألماني روديجر، بينما جاء هدف التقدم لأتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب ماريو هيرموسو من رأسية رائعة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيبا

الدفاع: ميندي – ناتشو – روديجير – كارفاخال

الوسط: تشواميني – مودريتش – فالفيردي – بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس – رودريجو

بينما بدأ أتلتيكو مدريد لالمباراة بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، جوزيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، صامويل لينو

الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، ساؤول نيجويز

الهجوم: ألفارو ، أنطوان جريزمان

المباراة منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي و رؤوف خليف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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