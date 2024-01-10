رقم مميز لـ محمد صلاح مع منتخب مصر منذ ظهوره الأول في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت شبكة أوبتا العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية، عن رقم مميز للدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

وذكرت "أوبتا" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X”، أن صلاح منذ ظهوره الأول بقميص منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2017، شارك بشكل مباشر في أهداف مصر في تلك البطولة بنسبة 64% .

وأضافت أن صلاح ساهم في 9 أهداف، بمعدل تسجيل 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة، وذلك من أصل 14 هدف استطاع الفراعنة تسجيلهما حتى الوصول لنهائي كأس أمم أفريقيا في هذا التوقيت والخسارة من الكاميرون 2/1.

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