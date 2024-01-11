شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يشترط الاستغناء النهائي للرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب صلاح محسن، مهاجم الأهلي، الحصول على الاستغناء الخاص به من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حال إصرار إدارة ناديه على رحيله في الميركاتو الشتوي.

وارتبط اسم صلاح محسن بالانتقال إلى مودرن فيوتشر ضمن صفقة انضمام عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي، ولكن رغبة اللاعبة عطلت الصفقة ، ليلجأ مسئولي الناديين إلى حلول بديلة من أجل إتمام الصفقة.

واتفق مودرن فيوتشر على ضم ثلاثي شباب الأهلي أحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان ومحمد عبد الله ضمن صفقة بيع خدمات عمر كمال إلى القلعة الحمراء في يناير الجاري.

ورغم أن صلاح محسن كان من ضمن الأسماء المطلوبة في الانضمام إلى مودرن فيوتشر لكن اللاعب رفض الدخول في صفقة وطلب الرحيل بشكل مجاني، في حالة إذا كان الأهلي لا يرغب في وجوده.