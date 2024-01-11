المثلوثي يتحدث عن بدايته الصعبة مع الزمالك وسر “الضحية”

تحدث حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك، عن بدايته الصعبة مع القلعة البيضاء، وسر الضحية، مؤكدًا أن أمير مرتضى، مدير الكرة السابق نصحه بالتدرب منفردًا.

وأوضح حمزة المثلوثي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “تدربت في بداية مشواري مع الزمالك منفردًا، كانت تلك الفترة وقت انتشار فيروس كورونا، والتحضير لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الاهلي”.

وأشار إلى أن أمير مرتضى نصحه بالتدرب بشكل منفرد خلال هذه الفترة، موضحًا أنه يرى أن مدير الكرة في الزمالك فعل ذلك خوفًا على نفسية اللاعبين في مركزه، مثل أحمد عيد.

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وشدد المثلوثي على أنه انضم إلى الزمالك وهو كان يمر بظروف صعبة، موضحًا أنه ظل 9 أشهر بدون لعب كرة قدم، وتدرب 3 أسابيع فقط، ولم يكن جاهزًا من الناحية النفسية أو البدنية أو الفنية.

وذكر أن أن أولى مبارياته مع الزمالك كانت تحت قيادة جايمي باتشيكو، وتعذب في البداية، ولم يدخل بسهولة في مجموعة اللاعبين، حيث كان يفتقد حساسية المباريات.