7 أخبار رياضية لا تفوتك الأربعاء 10 / 1 / 2024

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية الأربعاء 10 / 1 / 2024 فى مقدمتها، صلاح محسن يشترط الاستغناء النهائي للرحيل عن الأهلي.

صلاح محسن يشترط الاستغناء النهائي للرحيل عن الأهلي

طلب صلاح محسن، مهاجم الأهلي، الحصول على الاستغناء الخاص به من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حال إصرار إدارة ناديه على رحيله في الميركاتو الشتوي.

منتخب مصر يخوض تدريبات بدنية فى الجيم بكوت ديفوار.. صور

خاص لاعبو منتخب مصر تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" قبل التوجه لخوض المران الأول في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة موزمبيق ببطولة الأمم الأفريقية.

الأهلى يناقش عروض المعسكر الخارجى مع كولر بعد عودته من سويسرا

يناقش مارسيل كولر المدير الفن للأهلي مع إدارة الكرة بالقلعة الحمراء العروض المقدمة لإقامة معسكر خارجي للأهلي خلال فترة التوقف الدولي الحالية في أحد الدول العربية، في ظل رغبة المدرب السويسري في إقامة معسكر خارجي للفريق بسبب طول فترة الراحة قبل عودة المنافسات في شهر فبراير المقبل.

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن رفع إيقاف القيد

ساعات قليلة وتنتهى أزمة إيقاف القيد بنادى الزمالك، بعد أن قطع مسئولو الزمالك شوطا كبيرا في ملف رفع الإيقاف، حيث نجح مسئولو النادى فى حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة، وسداد جزء من مستحقات مساعدى فيريرا المدير الفني السابق للفريق، على أن يتم جدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر، كما تم الاتفاق على تسوية حق رعاية سامسون لنادي ليون النيجيرى.

معتمد جمال يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة