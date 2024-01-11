شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية الأربعاء 10 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية الأربعاء 10 / 1 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، منتخب مصر يخوض تدريبات بدنية فى الجيم بكوت ديفوار.

منتخب مصر يخوض تدريبات بدنية فى الجيم بكوت ديفوار.. صور

خاص لاعبو منتخب مصر تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" قبل التوجه لخوض المران الأول في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة موزمبيق ببطولة الأمم الأفريقية. الأهلى يناقش عروض المعسكر الخارجى مع كولر بعد عودته من سويسرا يناقش مارسيل كولر المدير الفن للأهلي مع إدارة الكرة بالقلعة الحمراء العروض المقدمة لإقامة معسكر خارجي للأهلي خلال فترة التوقف الدولي الحالية في أحد الدول العربية، في ظل رغبة المدرب السويسري في إقامة معسكر خارجي للفريق بسبب طول فترة الراحة قبل عودة المنافسات في شهر فبراير المقبل. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن رفع إيقاف القيد ساعات قليلة وتنتهى أزمة إيقاف القيد بنادى الزمالك، بعد أن قطع مسئولو الزمالك شوطا كبيرا في ملف رفع الإيقاف، حيث نجح مسئولو النادى فى حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة، وسداد جزء من مستحقات مساعدى فيريرا المدير الفني السابق للفريق، على أن يتم جدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر، كما تم الاتفاق على تسوية حق رعاية سامسون لنادي ليون النيجيرى. معتمد جمال يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

التعادل الإيجابى 2/2 يحسم مواجهة بيراميدز وفاركو بكأس الرابطة.. فيديو

تعادل فريق بيراميدز مع نظيره فاركو إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

سيراميكا يفوز على إنبى بثنائية نظيفة فى كأس الرابطة

فاز سيراميكا على نظيره إنبى بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً فريقي، الإسماعيلي والداخلية.