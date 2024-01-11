الامارات | منتخب سلة الكراسي المتحركة إلى تايلاند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة عبر مطار دبي الدولي، إلى «بانكوك» التايلاندية، للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة «بانكوك 2024»، التي ستبدأ منافساتها اليوم.

ويشارك في البطولة 11 فريقاً للرجال وتسعة فرق للسيدات من منطقة آسيا وأوقيانوسيا، حيث يشارك المنتخب الوطني للرجال في البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم بجواره منتخبات الفلبين ونيوزلندا وأفغانستان والسعودية.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: جمال البدواوي وعبدالله الغافري وإبراهيم الحمادي ومحمد الهاشمي ومحمد الحبسي ومحمد الزرعوني وفيصل الحوسني وجاسم مراد وطارق الياسي وسيف الحِميَري. بينما تضم قائمة (فريق 3×3) اللاعبين: جاسم مراد وعبدالله الغافري وإبراهيم الحمادي ومحمد الحبسي.