شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود للتدريبات اليوم بدون الدوليين بعد أسبوعين راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته في التاسعة من مساء اليوم ،الخميس، بعد إنتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق مؤخراً بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق بعد غد ، السبت، بكوت ديفوار، ويعود الأهلي للتدريبات على ملعب التتش بعدما توّج بالسوبر المصري الذي اُقيم بالإمارات يوم 28 ديسمبر الماضي ومن قبله برونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ويخوض الأهلي تدريباته الفترة المقبلة بدون لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم في أمم أفريقيا ، حيث يتواجد 7 لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول وهم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ، كما يتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم في البطولة ذاتها، وهم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج.