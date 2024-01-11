كأس الرابطة: ليفربول يقلب الطاولة على فولهام ويحسم ذهاب نصف النهائي بفوز صعب

الرياص - اسماء السيد - ليفربول: قلب ليفربول الطاولة على ضيفه فولهام وتغلب عليه بصعوبة 2 1 الاربعاء على ملعب "أنفيلد" في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية في كرة القدم.

وبكر فولهام بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 19 عبر جناحه الدولي البرازيلي السابق ويليان، وانتظر أصحاب الأرض الشوط الثاني لقلب الطاولة بهدفين سجلهما كورتيس جونز (68) والبديل الدولي الهولندي كودي خاكبو (71) اثر تمريرتين حاسمتين من البديل الاخر الدولي الاوروغوياني داروين نونييس.

ويلتقي الفريقان ايابا بعد أسبوعين وتحديدا في 24 كانون الثاني/يناير الحالي في لندن.

وكان ميدلزبره من المستوى الثاني (تشامبونشيب) تغلب على تشلسي 1 0 الثلاثاء في افتتاح ذهاب دور الاربعة، وسيلتقيان إيابا على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في 23 الحالي.

في غياب صلاح

وخاض ليفربول المباراة في غياب العديد من الركائز الاساسية بسبب الاصابة ابرزها ترنت ألكسندر أرنولد والمجري دومينيك سوبوسلاي والاسكتلندي أندرو روبرتسون، اضافة الى الدوليين المصري محمد صلاح والياباني واتارا إندو لمشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس امم افريقيا في ساحل العاج وكأس آسيا في قطر تواليا.

وفضل مدربه الالماني يورغن كلوب الابقاء على نونييس وخاكبو وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر على دكة البدلاء، قبل أن يدفع بالأولين في الدقيقة 56 وساهما في قلب الطاولة.

وكان ليفربول الطرف الافضل وضغط منذ البداية وكاد ان يفتتح التسجيل عبر جونز بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الالماني بيرند لينو (6).

لكن فولهام نجح في افتتاح التسجيل من أول هجمة عندما استغل لاعب الوسط البرازيلي أندرياس بيريرا كرة أبعدها القائد قطب الدفاع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك برأسه برعونة عند حافة المنطقة فتوغل داخلها ومررها عرضية زاحفة الى مواطنه ويليان الذي هيأها لنفسه وراوغ المدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه قبل ان يسددها من مسافة قريبة بين ساقي فان دايك على يسار الحارس الايرلندي كاومهين كيليهر (20).

وكاد هارفي إيليوت يدرك التعادل بتسديدة بيسراه "على الطاير" اثر تمريرة من البرتغالي ديوغو جوتا مرت بجوار القائم الايمن البعيد لمرمى لينو (22).

وسدد بيريرا كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس كيليهر (43).

ودفع كلوب بنونييس وخاكبو مكان إيليوت والهولندي الاخر راين خرافنبرخ (56).

ونجح جونز في ادراك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بظهر المدافع طوسين أدارابايويو وخدعت الحارس لينو (68).

ومنح خاكبو التقدم لليفربول عندما استغل تمريرة عرضية من نونييس اثر هجمة قادها جوتا فتابع الكرة من مسافة قريبة داخل المرمى (71).