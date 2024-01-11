والدة مبابي تقربه من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

تقارير صحفية إسبانية أن فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، قد تساهم بقوة في انتقاله إلى ليفربول وعدم الذهاب إلى ريال مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية فإن فايزة تعتبر ليفربول هو الفريق المفضل لديها، في الوقت الذي ترتفع فيه التكهنات بشأن مستقبل الدولي الفرنسي باقترابه من الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

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وأوضحت أن مبابي اعترف بدعم والدته فايزة العماري التي تعمل أيضاً كمستشارة له، للنادي الإنجليزي وأنها من مشجعي الفريق.

وأضافت: “قال مبابي في ليفربول هو النادي المفضل لوالدتي، هي تحب “الريدز”، لا أعرف لماذا، ويجب توجيه السؤال لها”.

من جهتها تحدثت فايزة العماري قائلة: “إنه ناد جيد وقد التقيت بمسؤوليه قبل خمس سنوات. عندما كنت في موناكو، فهو نادٍ عظيم”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم صعوبة إتمام الصفقة، ولكن الليفر يعمل في صمت، إذ أن الرحيل المحتمل لمحمد صلاح إلى المملكة العربية السعودية سيصبح حافزاً آخر لجذب مبابي.

وأردفت: “على الجانب الاقتصادي يعد الصيف المقبل الفرصة الأخيرة بالنسبة للنادي لبيع النجم المصري، خاصة أن عقده ينتهي في يونيو 2025، بينما المقابل المادي الذي سيحصل عليه ليفربول سيلعب دوراً كبيراً في تمويل صفقة لاعب باريس سان جيرمان”.