كلوب يتغنى بنجم ليفربول بعد تألقه أمام فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بلاعبه الشاب كورتيس جونز بعد تألقه اللافت خلال مواجهة فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز ليفربول على فولهام بهدفين مقابل هدف واحد يوم أمس الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس كاراباو.

وتألق كورتيس جونز، نجم نادي ليفربول، في هذه المباراة وسجل هدفًا ولعب بشكل متميز.

طالع أيضًا: 4 لاعبين خارج قائمة منتخب مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا

وأشاد يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، بما قدمه جونز في لقاء الأمس.

وقال كلوب لراديو بي بي سي لايف: “كورتيس جونز مهم للغاية بالنسبة لنا وهو يعلم ذلك. بالصدفة سمعت مقابلته وكان الشيء الوحيد الذي يجب اختراقه هو أحتاج إلى المزيد وقت اللعب ، أنا أحب ذلك! آسف جدًا يا كورتيس لأنني لم أعطيك المزيد من وقت اللعب سابقًا”.

وأضاف: “لقد قطع خطوات كبيرة. لقد بدا وكأنه اللاعب الأكثر لياقة في الملعب بأكمله. لقد تعرض لضربة، أعتقد أنها ماتت في ساقه، وسقط، ولكن بعد ثانية استدار وسجل”.

أوضح: “لاعب كرة قدم جيد، جيد جدًا، لقد كان كذلك دائمًا. ولكن باستخدام هذه المهارات، أصبح الآن بالنسبة لي، ومن أجله للجميع والحمد لله، ويفعل ذلك باستمرار. هذا رائع حقًا. لقد قطع خطوات كبيرة في الأمور الدفاعية. مما يمنحه شعورًا أفضل باللعبة، وفجأة يمكنه إظهار جودته بشكل أكبر”.

أتم كلوب عن جونز: “إنه لمن دواعي سروري أن يكون الصبي موجودًا لأنه يتمتع بثقة طبيعية وهذا أمر رائع حقًا”.