أبرزهم رضا سليم.. اخر تطورات مصابي الاهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي العودة إلى التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو المارد الأحمر في الفترة الماضية.

ويخوض الاهلي مرانه الجماعي مساء الخميس بصورة طبيعية على ملعب مختار التتش، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وعلم”كورة 365″ أن أحمد نبيل كوكا نجم وسط المارد الأحمر لن يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم نتيجة الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب مصر الأول.

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ويحتاج اللاعب لفترة قترب من 10 أيام إلى أسبوعين؛ من أجل الانتظام في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

في المقابل يخضع اللاعب أحمد عبد القادر لفحص طبي قبل انطلاق المران من أجل الوقوف على مدى تطوره في برنامجه التأهيلي ولكنه لن يشارك في التدريبات الجماعية.

ولن يكون أيضًا محمد الضاوي كريستو جاهزًا للمشاركة في المران الجماعي بصورة كاملة لكن من الممكن أن يشارك في جزء منه.

واصبح محمود متولي جاهزًا بعد تعافيه بشكل تام من إصابته ويمكنه المشاركة في التدريبات الجماعية كما يحتاج المغربي رضا سليم لبضعة أيام أخرى لشفائه من الإصابة أيضًا.