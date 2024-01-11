بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم لانس الفرنسي

يخطط نادي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع كيفن دانسو لاعب فريق لانس الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد فشل صفقة ضم لاعب جنوة الإيطالي.

وفشل بايرن ميونخ في التوصل إلى اتفاق مع نادي جنوة من أجل التعاقد مع رادو دراجوسين هذا الشهر.

وسينضم دراجوسين إلى صفوف نادي توتنهام هوتسبير خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري في يناير مقابل حالي ثلاثين مليون يورو.

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وأفاد فيليب كيسلير، الصحفي المقرب من نادي بايرن ميونخ، أن إدارة الفريق البافاري تفكر في التعاقد مع نجم نادي لانس، كيفن دانسو.

وقال كيسلير: “كيفن دانسو هو أحد البدائل التي يدرسها بايرن بعد الصفقة الفاشلة لرادو دراجوين. وكان لدى النادي اتصالات فضفاضة مع اللاعب النمساوي الدولي في الصيف الماضي، ولكن حتى الآن لم تكن هناك محادثات ملموسة”.

وأتم كيسلير: “دانسو سيكلف بايرن ميونخ حوالي 40 مليون يورو. يظل إريك داير هو الخيار الأكثر ترجيحًا. الإنجليزي مصمم على الانضمام إلى بايرن، حتى بعد انتقال دراجوين إلى توتنهام، وسيكلف حوالي 4 ملايين يورو”.