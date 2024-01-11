تعرف علي أولى صفقات طنطا الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي في ضم عبد العال محمود حارس مرمي النصر القاهري لمدة موسمين ونصف لكي ينضم الي كتيبة حراس مرمي آبناء السيد البدوي.

وكانت لجنة الكرة والتي تضم المحاسب فايز عريبي رئيس ونائبة المحاسب محمد أبو فريخة وأمين الصندوق المستشار محمد صدقي وعضوية الدكتور أحمد شمس قد عقدت جلسة تفاوض مع اللاعب ووكيلة داخل النادي ونجحت في الحصول علي توقيعة لمدة موسمين ونصف تبدأ من شهر يناير الجاري.

ويعد حارس المرمي عبد العال محمود والشهير بميدو واحد من أميز حراس المرمي في فريق النصر القاهري الذي إنتقل منه اللاعب وقد سبق له اللعب لاندية زد وجولدي.

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