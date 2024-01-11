رومارينهو يحدد وجهته بعد الرحيل عن الاتحاد السعودي

حدد البرازيلي رومارينهو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، وجهته المقبلة بعد الرحيل عن العميد خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة يول البرازيلية، أن رومارينهو سيغادر نادي الاتحاد بشكل رسمي، ولكن لن يخرج من المملكة العربية السعودية وسيلعب في أحد الأندية في دوري روشن.

وأشارت إلى أن اللاعب لديه استفسارات من ناديي ضمك والشباب، حيث أجرى معهم مفاوضات أكثر تقدمًا، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وأوضحت أن فكرة البرازيلي تتمثل في التوقيع مع نادٍ جديد لمدة عامين، وعندما يقترب من الـ35 عامًا، يبدأ عملية العودة إلى البرازيل لإنهاء مسيرته.

وكشف رومارينهو للمقربين منه أنه يود بشدة أن يعتزل اللعب في كورينثيانز، لكن ليس هناك وعد بالعودة.

وكان رومارينهو صاحب الـ33 عامًا قد انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018.