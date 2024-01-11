نجم ليفربول يكشف عن موعد عودته للمباريات بعد إصابته الأخيرة

كشف دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول الإنجليزي، عن الموعد المحتمل لعودته للمشاركة في مباريات الريدز بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض سوبوسلاي للإصابة في أوتار الركبة وذلك خلال مشاركته في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مطلع يناير الجاري التي فاز بها الريدز 4 – 2.

وعن موعد عودته للتدريبات قال سوبوسلاي: “ما زلت أركض بدون كرة، ولكن قريبًا سأتمكن من تجربة التدريب بالكرة بعناية، أنا أتحسن”.

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وبسؤاله عما إذا كان من الممكن أن يكون جاهزًا لمباراة ليفربول وبورنموث في 21 يناير، أجاب: “نعم، هذا ممكن، لكننا لا نريد التسرع في أي شيء”.

وأشار: “أفضل أن أغيب عن مباراة أخرى، إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر، حتى لا أتعرض للإصابة مجددًا، وأتمكن من اللعب بشكل مستمر”.

وغاب سوبوسلاي عن المباراتين الأخيرتين لليفربول بسبب الإصابة.

وحصل “سوبوسلاي” على جائزة أفضل رياضي في المجر في وقت سابق من هذا الأسبوع وذلك بعد تألقه في الفترة الماضية.