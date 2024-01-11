7 قرارات عاجلة من إدارة الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء اليوم الخميس 7 قرارات عاجلة، عقب الاجتماع الذي أقيم بمقر القلعة البيضاء.

وعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات.

وجاءت قرارات إدارة الزمالك عبر الموقع الرسمي للنادي كالتالي:

أعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

1- تعيين الأستاذ عمرو خفاجي رئيساً للمنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، واعتماد هيكل إداري وفني للمنظومة.

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2- من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لانهاء الأزمة بشكل نهائي.

3- قبول التبرع المقدم من مستشفى الناس لإنشاء وتشغيل مركز طبي بالنادي لخدمة السادة الأعضاء العاملين بالنادي.

4- توقيع عقود مع مجموعة من الناشئين والناشئات المميزين في جميع الألعاب الجماعية بالنادي.

5- الموافقة على صرف المستحقات المتأخرة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في جميع الألعاب.

6- الموافقة على منح العضويات العاملة للسادة الأعضاء في الهيئات والمؤسسات بتسهيلات في السداد حتى نهاية شهر فبراير 2024.

7- إعفاء السادة الأعضاء من الغرامات المقررة على التأخير في إجراءات الفصل والدمج خلال الفترة من 2021 حتى 2023 التي توقفت فيها أعمال الدمج والفصل.

ويهيب مجلس إدارة الزمالك الجماهير بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بأخبار فريق كرة القدم بشأن التعاقدات سواء مع لاعبين جدد أو أي أمور فنية أخرى.

وشدد بيان الزمالك على أنه جاري العمل حاليا على تطوير منظومة كرة القدم بشكل كامل يليق بجماهيره العظيمة.