نجم الاهلي يحسم موقفه من عرض سموحة

حسم أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، موقفه من الانتقال إلى صفوف سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، تطورات مفاوضاته من أجل التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب الاهلي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد فرج عامر في تصريحات صحفية أنه فتح خطوط المحادثات مع أحمد عبدالقادر منذ فترة، للتعاقد معه في يناير الجاري على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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وأشار إلى أنه حصل على موافقة مبدئية من إدارة الاهلي ببدء المفاوضات مع اللاعب، موضحًا أن عبدالقادر، رفض عرض سموحة بسبب ضعف المقابل المادي.

وذكر فرج عامر، أن لاعب الاهلي يرغب في الاحتراف الخارجي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يثق في قدرات اللاعب، إلا أن سياسة النادي السكندري في التعاقدات لها معايير محددة فيما يخص رواتب اللاعبين.

وأكد أن سموحة والاهلي تربطهما علاقة جيدة للغاية، وأنه سوف يضم لاعبين من القلعة الحمراء للفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.