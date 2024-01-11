رونالدو يفاجئ ريال مدريد قبل نهائي كأس السوبر

يفاجئ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي، ناديه السابق ريال مدريد قبل نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقضى رونالدو داخل صفوف ريال مدريد 9 سنوات، قبل أن يرحل إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

وحصد رونالدو مع ريال مدريد 15 لقبًا، وهم “الدوري الإسباني مرتين ومثلهما في كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

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كما توج رونالدو مع الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية.

وأشارت تقارير إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر حضور نهائي كأس السوبر الإسباني لدعم فريق ريال مدريد، والتي ستقام على ملعب الأول بارك يوم الأحد المقبل.

وتأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة (5-3) في نصف النهائي.

وينتظر فريق ريال مدريد الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا والمقامة حاليا على ملعب الأول بارك، لملاقاته في نهائي كأس السوبر الإسباني.