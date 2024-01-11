فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة 21 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم الجمعة الساعة 8.15 مساء.

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 10.3 مليون جنيه إسترليني، 6.8%

من الممكن أن تكون عودة لاعب خط الوسط البلجيكي إلى المشاركة في المباريات أمرا مهما لمدربي فانتازي.

وأحدث دي بروين تأثيرا فوريا في أول ظهور له منذ أغسطس، حيث شارك من على مقاعد البدلاء لتقديم تمريرة حاسمة لجيريمي دوكو في الفوز 5-0 بكأس الاتحاد الإنجليزي على هدرسفيلد تاون.

وعلى الرغم من أنه سيشارك في عدد دقائق قليلة أمام نيوكاسل يونايتد مساء السبت، إلا أن مستواه في مواجهة الكأس الذي قدمه يُظهر أنه قادر على صناعة الأهداف عندما يشارك في دقائق محدودة.

وفي المرحلة الحالية من الموسم حيث يمكن أن يغيب كل من محمد صلاح وسون هيونج مين حتى الجولة 25 من الدوري الإنجليزي بسبب البطولات الدولية، فإن دي بروين لديه جدول مباريات جيد ليكون بديلا مناسبا.

والمواجهات على أرضه مع بيرنلي وإيفرتون في الأسابيع الأربعة المقبلة تمنحه الفرصة لإعادة إثبات نفسه كلاعب أساسي في خط وسط مدربي فانتازي.

إيفان توني (برينتفورد) 7.9 مليون جنيه إسترليني، 0.8%

يتمتع المهاجم الإنجليزي بالقدرة على إحداث تغيير جذري في الخطوط الأمامية لمدربي فانتازي بعد أن أنهى عقوبة الإيقاف الخاصة به.

وحقق توني نجاحا كبيرا في موسم 2022/23، حيث سجل 20 هدفا وأربع تمريرات حاسمة ليحتل المركز الثالث في ترتيب المهاجمين خلف إيرلينج هالاند وهاري كين.

ويمكن للمباراة المقبلة على أرضه ضد نوتنجهام فورست في الجولة 21 أن تعطيه الفرصة في استعادة مستواه بعد الإيقاف.

وعلى الجانب الآخر، لم يحافظ الفريق الزائر على شباكه نظيفة في أربع مباريات بجميع المسابقات منذ تعيين نونو إسبيريتو سانتو كمدرب للفريق.

نيكولاس دومينجيز (نوتنجهام فورست) 5 مليون جنيه إسترليني، 0.0%

تألق لاعب خط الوسط الأرجنتيني تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد نونو سانتو.

وشارك دومينجيز أساسيا لأول مرة تحت قيادة البرتغالي في الأسبوع 20، حيث سجل وحصل على تسع نقاط في الفوز 2-1 على مانشستر يونايتد.

وأتبع ذلك بهدف آخر في تعادل نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي مع بلاكبول.

بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني، 1.6%

يقدم لاعب خط الوسط البرتغالي خيارا جيدا لمدربي فانتازي بسعر منخفض بعد عودته من الإصابة.

وكانت مشاركة نيتو القصيرة في فوز ولفرهامبتون 3-0 على إيفرتون، أول ظهور له منذ الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.