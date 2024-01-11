أمم أفريقيا / منتخب مصر يواصل تدريباته استعداداً لموزمبيق في الجولة الأولى بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل منتخب مصر الوطني لكرة القدم استعدادته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بعد غدا بكوت ديفوار.

وخاض منتخب مصر تدريباته اليوم على ملعب "جاردان بوتانيك" وسط حضور جماهيري كبير.

واحتشدت إعداد كبيرة من الجماهير بكوت ديفوار حول ملعب "جاردان بوتانيك" الذي يحتضن تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل ١٤ يناير في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وحرصت الجماهير على التواجد من أجل إلقاء التحية على نجم الفراعنة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

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