الامارات | الجواد «هايبوثيتكال» ينشد لقب «لورد نورث»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الجواد «هايبوثيتكال» المملوك إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب الوطني سالم بن غدير، صراعاً مفتوحاً مع نجم فريق «غودولفين» الجواد «هايبانك» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، للظفر بلقب سباق «لورد نورث» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «هانديكاب»، ويجري اليوم في الشوط السابع والرئيس من الأمسية السادسة في كرنفال سباقات دبي على مضمار «ميدان»، وترعى أشواط الأمسية «نخيل» بإجمالي جوائز تبلغ 1.94 مليون درهم.

وفي ثانية البطولات الرئيسة تتنافس الخيول المشاركة على لقب «الوصل ستيكس» في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر عشبي.

وتفتتح الأمسية ببطولة السرعة لمسافة 1000 متر عشبي، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط السابع والرئيس «لورد نورث» وسط منافسة محتدمة بين 14 من صفوة جياد مسافة 1800 متر عشبي، يبرز منها الجواد «هايبوثيتكال» الساعي إلى تسجيل الانتصار السادس في مسيرته، و«هايبانك» الساعي إلى العودة للتألق على «ميدان» بعد موسم أوروبي، نجح خلاله في انتزاع فوز صريح، يوليو الماضي، في سباق على مضمار «نيوماركت» البريطاني.

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد الدنماركي «غوود فورتشن» بإشراف المدرب سورين جينسن، كما تأتي الخطورة من الجواد البريطاني «أوزو» بإشراف المدرب جيمي أوزبورن.