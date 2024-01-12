مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم مباريات عدد من المباريات الهامة يوم الجمعة 12 يناير الجاري، والتي تشهد عدة لقاءات ضمن تحضيرات كأس الأمم الأفريقية.

ويشهد اليوم الجمعة إقامة مباريات بارزة في مختلف البطولات والتي يأتي على رأسها افتتاح كأس آسيا 2023، بمواجهة قطر ولبنان، كما تنطلق منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بيرنلي ضد لوتون تاون.

وإليكم مواعيد مباريات يوم الجمعة الموافق 4 يناير:

موعد مباريات كأس آسيا 2023

قطر ضد لبنان، الساعة 7:00 م بتوقيت القاهرة، SSC1 HD.

موعد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد هوفنهايم في الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، على قناة بي إن سبورتس.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

بيرنلي ضد لوتون تاون في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، على قناة بي إن سبورتس.

موعد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية ضد ألافيس 10:00 بتوقيت القاهرة، على قناة بي إن سبورتس.

موعد مباريات الدوري البرتغالي

بورتيمونينسي ضد فيرنسي الساعة 22:15 بتوقيت القاهرة.

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