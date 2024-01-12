كولر يحسم مصير كهربا النهائي داخل الأهلي

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي موقفه النهائي من رحيل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح المارد الأحمر إلى أحد الدوريات الخليجية.

وأكدت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تلقي محمود كهربا عرضًا من جانب أحد الأندية الخليجية للتوقيع معه في الميركاتو الشتوي الجاري.

وعلم”كورة 365″ أن السويسري مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر رفض بصورة قاطعة فكرة رحيل اللاعب محمود كهربا إلى الخليج في الشتاء الحالي نظرًا للحاجة إلى جهوده الفنية في الفترة المقبلة.

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وأكد كولر لمسؤولي النادي الاهلي أن كهربا واحدًا من العناصر الهامة داخل تشكيل المارد الأحمر في الفترة الحالية في ظل امتلاكه لإمكانيات وقدرات فنية عالية.

وكان الاهلي قد أعلن في الساعات الماضية عن تعاقده مع الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من نادي سيريس السويدي خلال الشتاء الجاري.