لقاء عربي في افتتاح كأس أمم آسيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق بطولة كأس أمم آسيا 2023 اليوم الجمعة 12 يناير 2023، في قطر حاملة لقب النسخة السابقة، وتقام مباراة الافتتاح بين المنتخب القطري ومنتخب لبنان.

وتقام مباراة افتتاح كأس أسيا بين منتخب قطر ولبنان، في السادسة مساء اليوم الجمعة، ويستضيف استاد لوسيل اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويخوض المنتخبان اللقاء ضمن المجموعة الأولى التي تضم، منتخب قطر، منتخب الصين، منتخب لبنان، منتخب طاجيكستان.

ويذكر أن قطر استضافت بطولة كأس الأمم الآسيوية، عقب اعتذار الدول الآسيوية بسبب جائحة كورونا، إذ كان من المقرر إقامتها في الصين.

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