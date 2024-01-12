ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع منتخب مصر حاليًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر منصة “إكس” صورة للفرعون المصري وكتب: “حظ موفق لمحمد صلاح في المنافسة مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية”.

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ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، رفقة منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وسيلاقي منتخب مصر نظيره موزمبيق، في افتتاح مشواره بأمم أفريقيا يوم الأحد 14 يناير، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وستنطلق مباراة مصر وموزمبيق في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل مباراة مصر وموزمبيق عبر قناتي beIN Afcon 1 / 2، فيما أسندت مهمة التعليق للمعلق الرياضي علي محمد علي.