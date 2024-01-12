موعد مباريات الجولة الأولى لـ كأس أمم أفريقيا 2023

تترقب الجماهير انطلاق النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الساعات القليلة المقبلة، بمشاركة منتخب مصر.

وستنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا مساء غد السبت، لتستمر حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للنسخة الثالثة على التوالي.

وسيخوض منتخب مصر ضربة البداية يوم الأحد المقبل، عندما يصطدم بنظيره موزمبيق.

وتأتي مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا لتكون كالآتي..

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات أمم أفريقيا

السبت 13 يناير

10:00 مساء – كوت ديفوار ضد غينيا بيساو

الأحد 14 يناير

4:00 عصرًا – نيجيريا ضد غينيا الاستوائية

7:00 مساء – مصر ضد موزمبيق

10:00 مساء – غانا ضد كاب فيردي

الاثنين 15 يناير

4:00 عصرًا – السنغال ضد جامبيا

7:00 مساء – الكاميرون ضد غينيا

10:00 مساء – الجزائر ضد أنجولا

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الثلاثاء 16 يناير

4:00 عصرًا – بوركينا فاسو ضدد موريتانيا

7:00 مساء – تونس ضد ناميبيا

10:00 مساء – مالي ضد جنوب أفريقيا الثلاثاء

الأربعاء 17 يناير

7:00 مساء – المغرب ضد تنزانيا

10:00 مساء – الكونغو ضد زامبيا